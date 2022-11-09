СМИ: Пропавший в Карелии спасатель был найден с простреленной головой

Полиция начала розыск подозреваемых в смерти пропавшего в Сегежском районе спасателя Сергея К.

В Карелии сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 51-летнего жителя Сегежи. Убитый мужчина был слегка прикопан землей, а нашли его в лесополосе в 20 километрах от города, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, тело мужчины обнаружили неподалеку от города полицейские-кинологи.

«При этом затылок жертвы был прострелен, а одна из пуль застряла в дереве. По предварительным данным, в мужчину могли выстрелить из ружья. В данный момент ведется розыск подозреваемых. Мотивы убийцы также предстоит установить», — сообщает РЕН ТВ.

Напомним, в Сегежском районе сотрудники пожарной службы сообщили о гибели коллеги, поиски которого велись с 29 октября.

Комментаторы под постом о гибели Сергея отметили, что он ушел из жизни насильственной смертью, есть виновники в его гибели.