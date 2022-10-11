Пропавшего в Карелии спасателя нашли мертвым

В Сегежском районе сотрудники пожарной службы сообщили о гибели коллеги, поиски которого велись с 29 октября.

В официальной группе 4 отряда пожарной службы Сегежского района сообщается, что разыскиваемый ранее спасатель Сергей К. погиб.

«С прискорбием сообщаем о смерти нашего друга, коллеги, товарища Косяка Сергея Григорьевича», — написали в паблике спасателей.

Коллеги объявили сбор средств для помощи родным.

По информации сегежской полиции, Сергею было всего 50 лет. Он перестал выходить на связь с 29 октября. Его искали друзья, коллеги и родственники.

В комментариях к посту о гибели Сергея отмечается, что есть виновники в его смерти.