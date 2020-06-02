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Подозрительно пьяного мужчину достали из-за руля в районе Карелии

Новости. Происшествия
07:42, 03 Июня 2020
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Вечером в Медвежьегорском районе отстранили от управления водителя с признаками алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 2 июня, инспекторы ДПС Медвежьегорского района отстранили от управления автомобилем "ВАЗ-2106" 31-летнего водителя, у которого имелись признаки опьянения.

Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование, за что был привлечен к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Нарушителю предстоит понести законное наказание, которое ему в ближайшее время вынесет суд.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей к трезвости за рулем.

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