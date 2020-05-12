Подозрительно пьяный водитель на внедорожнике протаранил УАЗ в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель с признаками опьянения устроил ДТП в одном из дворов Петрозаводска.

Так, в минувший понедельник, 11 мая, в 19.48 во дворе дома №4/1 по улице Сулажгорской водитель с признаками опьянения на автомобиле "ВАЗ-2121", двигаясь задним ходом, наехал на припаркованный "УАЗ Патриот", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения.

Водитель "ВАЗа" управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался, так сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В отношении 37-летнего водителя составлен административный протокол, который направлен в суд.