Подрядчик для осмотра закроет движение по мосту на ведущей в Карелию трассе

На трассе «Кола» перекроют движение по мосту через Неву.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 ноября окажется закрыто движение по мосту через Неву на федеральной трассе «Кола». Причиной закрытия движения по разводному мосту в Кировском районе Ленинградской области с 15.00 до 15.45 станет плановый осмотр.

«Для проведения осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем, представителями подрядной организации будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. В период с 15.00 до 15.45 движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В Управлении извинились за временные неудобства и попросили учесть эту информацию при планировании маршрутов.