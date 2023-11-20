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Подрядчик для осмотра закроет движение по мосту на ведущей в Карелию трассе

Новости. Общество
18:20, 21 Ноября 2023
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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На трассе «Кола» перекроют движение по мосту через Неву.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 ноября окажется закрыто движение по мосту через Неву на федеральной трассе «Кола». Причиной закрытия движения по разводному мосту в Кировском районе Ленинградской области с 15.00 до 15.45 станет плановый осмотр.

«Для проведения осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем, представителями подрядной организации будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. В период с 15.00 до 15.45 движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В Управлении извинились за временные неудобства и попросили учесть эту информацию при планировании маршрутов.

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