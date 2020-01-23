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Подрядчик назвал четыре улицы Петрозаводска, где залатают ямы

Новости. Общество
08:05, 24 Января 2020
фото: Столица на Онего
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Подрядчик продолжает ямочный ремонт проезжих частей с применением технологии «холодного асфальта», сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта по текущему содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска ООО «ТехРент» продолжает устранение аварийных деформаций асфальтобетонного покрытия.

Ночью подрядчик завершил работы на улицах улицах Матросова и Связи, а также на Берёзовой аллее. В ближайшее время сотрудники организации займутся ямочным ремонтом на улицах Ленинградская, Мончегорская, Куйбышева и на площади Кирова (в районе дома № 19 по проспекту Карла Маркса). Эти работы также запланированы на ночное время суток.

Администрация города просит водителей быть предельно внимательными на указанных участках и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

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