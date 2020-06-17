Подрядчик, отвечающий за дорожные знаки в Карелии, заплатит за ДТП

Суд обязал подрядчика выплатить деньги водителю, на автомобиль которого ветром сдуло дорожный знак, сообщается на сайте судебной инстанции Беломорского района.

В Беломорском районном суде Республики Карелия рассмотрено гражданское дело по иску автовладельца о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП.

Судом установлено, что в декабре 2019 года в Беломорске ветром со столба сорвало дорожный знак, который упал на движущийся автомобиль под управлением истца, в результате чего транспортному средству причинены механические повреждения

Состава административного правонарушения в действиях водителя усмотрено не было. Инспекторами ГИБДД составлен акт по факту ненадлежащего содержания дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения.

Ответственным лицом, осуществляющим содержание участка дороги, на котором произошло дорожно-транспортное происшествие, в том числе в части обслуживания и установки дорожных знаков, признан подрядчик, с которым был заключен муниципальный контракт.

Решением суда, вступившим в законную силу, с подрядчика в пользу истца в возмещение ущерба взыскана сумма причиненного автомобилю ущерба, а также судебные расходы.