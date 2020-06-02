Подрядчик подлатал Пряжинское шоссе в Петрозаводске (ФОТО)

Подрядная организация выполняет ямочный ремонт на Пряжинском шоссе, сообщили в администрации петрозаводска.
Начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков доложил главе Петрозаводске Ирине Мирошник о ходе выполнения дорожных работ.
Подрядчик приступил к устранению деформаций асфальтобетонного покрытия Пряжинского шоссе. Ямочный ремонт проезжей части ведётся в рамках муниципального контракта по текущему содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска.
Также ООО "ТехРент" продолжает восстановление гравийных дорог. Для этого используется фрезерованный асфальтобетонный материал, снятый с объектов ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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