Подрядчик подлатал Пряжинское шоссе в Петрозаводске (ФОТО)

Подрядная организация выполняет ямочный ремонт на Пряжинском шоссе, сообщили в администрации петрозаводска.

Начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков доложил главе Петрозаводске Ирине Мирошник о ходе выполнения дорожных работ.

Подрядчик приступил к устранению деформаций асфальтобетонного покрытия Пряжинского шоссе. Ямочный ремонт проезжей части ведётся в рамках муниципального контракта по текущему содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска.

Также ООО "ТехРент" продолжает восстановление гравийных дорог. Для этого используется фрезерованный асфальтобетонный материал, снятый с объектов ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".