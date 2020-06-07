Подрядчик помыл дороги и тротуары в Петрозаводске (ФОТО)

На выходных ООО "ТехРент" работал на Голиковке, Первомайском и Октябрьском проспектах, сообщили в администрации города.

В карельской столице ведётся очистка и регулярная обработка улично-дорожной сети дезинфицирующими средствами.

Поливомоечные машины работают в разных районах города. На выходных подрядчик осуществлял уборку на Голиковке, мыл тротуары и проезжую часть на Первомайском и Октябрьском проспекте, а также на улице Мелентьевой.

В рамках текущего содержания автомобильных дорог ООО "ТехРент" продолжает выкашивать траву на магистральных газонах Петрозаводска. Все работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города.