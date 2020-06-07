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Подрядчик помыл дороги и тротуары в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
17:20, 08 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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На выходных ООО "ТехРент" работал на Голиковке, Первомайском и Октябрьском проспектах, сообщили в администрации города.

В карельской столице ведётся очистка и регулярная обработка улично-дорожной сети дезинфицирующими средствами.

Поливомоечные машины работают в разных районах города. На выходных подрядчик осуществлял уборку на Голиковке, мыл тротуары и проезжую часть на Первомайском и Октябрьском проспекте, а также на улице Мелентьевой.

В рамках текущего содержания автомобильных дорог ООО "ТехРент" продолжает выкашивать траву на магистральных газонах Петрозаводска. Все работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-06-08 18:59:58
Молодцы!
Правда врачи смысла в проливе улиц дезинфицирующими растворами не видят. Но это уже не важно, когда надо продемонстрировать бррьбу и деятельность! Бюджет освоен...
новый
2020-06-08 18:42:20
Трудолюбивые парни моют город. Либерастам это не нравится.
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