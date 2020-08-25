Подрядчик приступил к ремонту Пухтинского проезда в Петрозаводске

Ремонт подъездной дороги к средней школе №5 планируется завершить до 1 сентября, сообщили в Петросовете.

Пухтинский проезд на протяжении нескольких лет находился в аварийном состоянии и требовал ремонта. На прошлой неделе на объекте состоялась встреча исполняющего обязанности председателя Петрозаводского городского Совета Александра Ханцевича с почетным гражданином Петрозаводска Аврамом Склярским, жителями ближайших домов и родительской общественностью образовательного учреждения. Горожане попросили депутата помочь в решении проблемы.

Отметим, что в этом году Пухтинский проезд был включен в перечень ремонтируемых объектов в рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики Карелия. Александр Ханцевич обратился в городской Комитет ЖКХ с предложением ускорить начало работ по укладке нового асфальта.

"Со стороны улицы Генерала Фролова это единственный подъездной путь к важным социальным объектам района – к школе №5 и к детскому саду, которым пользуются многие жители, в том числе школьники. Поэтому мы настоятельно рекомендовали администрации выполнить ремонт проезда в первоочередном порядке, до начала учебного года, чтобы не создавать дополнительных неудобств детям, родителям и педагогам и обеспечить максимальную доступность учреждений образования к 1 сентября. Радует, что наше предложение было услышано и на него последовала оперативная реакция", – сказал Александр Ханцевич.

На этой неделе компания ООО "Кондопожское ДРСУ" преступила к ремонту проезда. На сегодняшний день в рамках муниципального контракта дорожные строители выполнили фрезерование, ведут подготовку к укладке нового асфальтового покрытия. Все работы планируется закончить до конца этой недели.

Сегодня Александр Ханцевич повторно побывал на объекте и вместе с руководителем комитета ЖКХ Андреем Бекелевым и жителями проинспектировал ход ремонта. На встрече с гражданами также был поднят вопрос безопасности дорожного движения на Кукковке. Напомним, что в сентябре рядом с образовательным учреждением №5 в районе пересечения улицы Генерала Фролова и Пухтинского проезда начнет работу новый светофор. В настоящее время автоматический регулировщик с пешеходным вызывным устройством уже установлен, но пока не введен в эксплуатацию.

Аврам Склярский выразил опасение, что место для светофорного объекта выбрано чуть в стороне от перекрестка, которым активно пользуются горожане. По словам Андрея Бекелева, при принятии решения учитывалось мнение общественности, а также требования ГИБДД, кроме того, в ближайшее время на данном участке, по обеим сторонам проезжей части, разместят ограждение, которое будет препятствовать пересечению улицы в неположенном месте и перенаправит существующие пешеходные потоки.

В рамках сегодняшнего объезда Александр Ханцевич и Андрей Бекелев также посетили дом №21 по улице Ровио и встретились с председателем совета дома Людмилой Трошигиной. На встрече общественница рассказала, что на протяжении нескольких лет собственники безрезультатно ведут борьбу с несанкционированной парковкой напротив дома. Некоторые недобросовестные автолюбители намерено оставляют на стоянку свои машины прямо на газоне, тем самым портят покрытие зеленой зоны и уничтожают растительность.

Исполняющий обязанности председателя Петросовета предложил комитету ЖКХ, учитывая что данная территория принадлежит муниципалитету, рассмотреть вопрос установки восьми полусфер по периметру газона и тротуара, которые будут препятствовать въезду транспорта, но не создадут помех для движения по дорожке велосипедистов и пешеходов.