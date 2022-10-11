Подрядчик в Карелии отремонтировал дорогу без асфальта

Завершены ремонтные работы на грунтовке в Кондопожском районе, сообщили в Минтрансе Карелии.

Подрядная организация «Кондопожское ДРСУ» закончила ремонт автомобильной дороги «Подъезд к деревне Тулгуба» в Кондопожском районе.



Начиная с сентября рабочие проложили водопропускные трубы, восстановили основание дороги, выполнили покрытие из щебеночно-песчаной смеси.



Работы оплатили за счет средств Дорожного фонда республики.