Подрядчик восстановит стершуюся раньше срока дорожную разметку в Петрозаводске

Организация-подрядчик приступила к гарантийному восстановлению горизонтальной дорожной разметки в Петрозаводске, сообщили в городской администрации.

Обозначения пешеходных переходов, выполненные по технологии "холодного пластика" год назад и утратившие свойства раньше срока, будут воссозданы в полном объеме без дополнительных бюджетных затрат.

Согласно условиям муниципального контракта, который был заключен в прошлом году, рабочие ООО "Дорлайн" приступили к восстановлению горизонтальной дорожной разметки, утратившей свои потребительские свойства раньше заявленного срока службы. Перечень объектов дорожной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте, был определен специалистами администрации и доведен до подрядчика.

- Работы начаты, как только позволили погодные условия. Уже восстановлена разметка нескольких пешеходных переходов на Лесном проспекте, улице Ровио, в Ругозерском переулке и на улице Чапаева. Основной объем поврежденной дорожной разметки будет восстановлен с четверга, когда по прогнозу установится сухая солнечная погода, поскольку, Согласно ГОСТу, нанесение холодного пластика выполняется при температуре выше +10 градусов и полном отсутствии влаги, - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

В администрации отмечают, что в ближайшее время в Петрозаводске состоится аукцион на право выполнения работ по нанесению новой дорожной разметки.

Сбор заявок продолжается до 6 июня. Контрактом предполагается нанесение горизонтальной дорожной разметки на площади около 9 тысяч квадратных метров.

Работы предусмотрены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".