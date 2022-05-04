890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
Поставлена точка в выпуске легендарного компьютерного симулятора FIFA
10.05.2022 22:00
В Карелии осужденный за убийство вышел из колонии и зарезал еще двоих приятелей
Сегодня 09:32
Главы пяти российских регионов ушли в отставку в один день
10.05.2022 20:30
Автомобили столкнулись перед крупнейшим торговым центром Карелии (ВИДЕО)
10.05.2022 19:29

Подрядчик вывезет 50 тонн мусора с территорий у контейнерных площадок в Петрозаводске

Новости. Общество
11:51, 11 Мая 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

В столице Карелии продолжают расчищать контейнерные площадки и прилегающие к ним территории.

Как рассказали в мэрии города, уборку в рамках договора с администрацией выполняет ИП Осипов И.В. Работы проводятся с учетом обращений граждан. Подрядчику предстоит вывезти 200 кубометров мусора.

В минувшие выходные крупногабаритный мусор убрали на улицах Балтийской, 25 и 29, Лесной, 8, Хейкконена, 10, Мурманской, 13, Лизы Чайкиной, 5, Ленинградской, 11, Сегежской, 11, Грибоедова, 12, Волховской, 8, Пробной, 19, Парниковой, 18, Мичуринской, 11, Шотмана, 34 и на проспекте Александра Невского, 4, 49 и 51.

Кроме того, уже расчистили от мелких отходов площадки по следующим адресам: пр. Александра Невского, 37 и 46А, Лесная ул., 8 и 26, Красноармейская ул., 6 и 31, ул. Гоголя, 5, ул. Пархоменко, 33, ул. Калевалы, 11, Волховская ул., 8, пр. Карла Маркса, 20, ул. Свердлова, 23, Бесовецкая ул., 15А, Мурманская ул., 13А и 25А, Боровая ул., 17, Владимирская ул., 17 и 24, Пограничная ул., 8, Лососинское ш., 29, Первомайский пр., 53, б-р Интернационалистов, 9, ул. Калинина, 26, 44, 54 и 55А Пробная ул., 19, ул. Чернышевского, 5 и 21, ул. Лизы Чайкиной, 3 и 5, ул. Фридриха Энгельса, 23, Лососинское ш., 21к9, ул. Анохина, 1, ул. Фрунзе, 2 и 14А, Машезерская ул., 31, Октябрьский пр., 2, Сулажгорская ул., 4к4, ул. Антикайнена, 8, ул. Максима Горького, 8, 10, 20А и 26, Комсомольский пр., 9, Красная ул., 51, Зеленая ул., 1, ул. Грибоедова, 12, улица Маршала Мерецкова, 6, 8, 18Б и 26, Московская ул., 6, Лесной пр., 13 и ул. Фурманова, 50.

Ранее жители Петрозаводска обратились к властям города с жалобой на мусор вокруг контейнерных площадок.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2022, 15:24
С 11 мая подъехать к Петрозаводску станет сложнее
08.05.2022, 15:43
Уроки выживания: «Часть сбережений лучше все-таки держать наличными»
04.05.2022, 12:49
Бывшую правительственную дачу в Карелии приватизируют в состоянии разрухи
05.05.2022, 15:14
Этот День Победы: как будем отмечать 9 мая
05.05.2022, 11:03
Синоптики рассказали, каким будет май в Карелии
07.05.2022, 12:01
«И пищу принимают, и испражняются»: жители Петрозаводска жалуются на маршрутчиков

Аналитика

Сегодня 11:56
Ничего лишнего - только деньги
Почему перестали расти цены на бензин
Рост цен на бензин, наблюдавшийся в Карелии в течение всего предыдущего и начале текущего года, неожиданно остановился, хотя остальные товары продолжают дорожать.
«Спасибо за Победу!»
08.05.2022 08:33
Продажа «автохлама» или коррупция?
06.05.2022 18:00
Везет с «Петровичем»
06.05.2022 17:23
Этот День Победы: как будем отмечать 9 мая
05.05.2022 15:14
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

«Бессмертный полк» в Петрозаводске
10.05.2022 19:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.