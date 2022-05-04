Подрядчик вывезет 50 тонн мусора с территорий у контейнерных площадок в Петрозаводске

В столице Карелии продолжают расчищать контейнерные площадки и прилегающие к ним территории.

Как рассказали в мэрии города, уборку в рамках договора с администрацией выполняет ИП Осипов И.В. Работы проводятся с учетом обращений граждан. Подрядчику предстоит вывезти 200 кубометров мусора.

В минувшие выходные крупногабаритный мусор убрали на улицах Балтийской, 25 и 29, Лесной, 8, Хейкконена, 10, Мурманской, 13, Лизы Чайкиной, 5, Ленинградской, 11, Сегежской, 11, Грибоедова, 12, Волховской, 8, Пробной, 19, Парниковой, 18, Мичуринской, 11, Шотмана, 34 и на проспекте Александра Невского, 4, 49 и 51.

Кроме того, уже расчистили от мелких отходов площадки по следующим адресам: пр. Александра Невского, 37 и 46А, Лесная ул., 8 и 26, Красноармейская ул., 6 и 31, ул. Гоголя, 5, ул. Пархоменко, 33, ул. Калевалы, 11, Волховская ул., 8, пр. Карла Маркса, 20, ул. Свердлова, 23, Бесовецкая ул., 15А, Мурманская ул., 13А и 25А, Боровая ул., 17, Владимирская ул., 17 и 24, Пограничная ул., 8, Лососинское ш., 29, Первомайский пр., 53, б-р Интернационалистов, 9, ул. Калинина, 26, 44, 54 и 55А Пробная ул., 19, ул. Чернышевского, 5 и 21, ул. Лизы Чайкиной, 3 и 5, ул. Фридриха Энгельса, 23, Лососинское ш., 21к9, ул. Анохина, 1, ул. Фрунзе, 2 и 14А, Машезерская ул., 31, Октябрьский пр., 2, Сулажгорская ул., 4к4, ул. Антикайнена, 8, ул. Максима Горького, 8, 10, 20А и 26, Комсомольский пр., 9, Красная ул., 51, Зеленая ул., 1, ул. Грибоедова, 12, улица Маршала Мерецкова, 6, 8, 18Б и 26, Московская ул., 6, Лесной пр., 13 и ул. Фурманова, 50.

Ранее жители Петрозаводска обратились к властям города с жалобой на мусор вокруг контейнерных площадок.