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Новости. Общество
15:00, 03 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Подрядчик закатал водосточную трубу в асфальт при ремонте тротуара в Петрозаводске

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Общественные контролеры обнаружили на проспекте Карла Маркса новый "арт-объект".

Сезон ремонтных работ по замене асфальта на городских магистралях в Петрозаводске официально закрыт. Этим летом по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в столице Карелии отремонтировали сразу 18 центральных улиц, на четырех из которых заменили и тротуары. К качеству ремонта тротуаров у общественных контролеров сегодня немало претензий.

Так, на проспекте Карла Маркса контролеры обнаружили новый "арт-объект". При асфальтировании тротуара у дома №14 не демонтировали водосточную трубу. Ее просто закатали в асфальт. Теперь вода течет в ямку под трубой.

"Арт-объектами" могут стать и тротуарные бордюры неподалеку от набережной города. Так, на Карла Маркса от улицы Пушкинской до Речного вокзала установлен бордюрный камень разной высоты, перепады составляют от 6 до 1 см.

Подробнее о результатах проверки дорог в Петрозаводске читайте здесь. 

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Комментарии

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drug
2019-11-03 15:44:06
Все, хорош, учителя в школы, ворам на нары.
Ямка это начало, копайте дальше, в том числе по фальсификации онлайн голосования, ох там известные фамилии будут по всем случаям.
Гость
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