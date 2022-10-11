Подрядчика, сорвавшего ремонт ФОКа в Карелии, внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Компания «Региус инжиниринг» не исполнила требования контракта по ремонту и замене оборудования бассейна, сообщили в УФАС Карелии.

В антимонопольную службу республики обратились сотрудники муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» с просьбой включить частную компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее муниципалы подписали контракт с ООО «Региус инжиниринг» на выполнение работ по текущему ремонту и замене оборудования плавательного бассейна.

Установлено, что подрядчик так и не приступил к работам. ООО «Региус инжиниринг» надлежащим образом извещали о месте и времени рассмотрения этих сведений.



Вместе с тем, документов, опровергающих его недобросовестное поведение, не представило, в заседании комиссии регионального конкурентного ведомства не участвовало.

В результате ООО «Региус инжиниринг» включено в реестр недобросовестных поставщиков. Это означает, что в течение двух лет не может участвовать в государственных и муниципальных закупках.