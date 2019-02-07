Подрядчики до сих пор не получили всех денег за строительство перинатального центра в Петрозаводске

Аудиторы Счетной палаты России выяснили, что финансовые расчеты между сторонами, занимавшимися строительством перинатального центра в Карелии, не завершены до сих пор.

Счетная палата страны проанализировала ход строительства перинатальных центров в России. Аудиторы пришли к выводу, что сроки реализации программы развития перинатальных центров нарушались на всех ее этапах. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

"В настоящий момент в эксплуатацию введены все 15 центров, генподрядчиком которых является госкорпорация "Ростех". Из них своевременно введено пять перинатальных центров – в Башкортостане, Ингушетии, Дагестане, а также Оренбургской и Брянской областях. Нарушены сроки ввода по 10 перинатальным центрам. Из них 6 – были введены только в 2018 году", – заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Проверяющие обнаружили нарушения при строительстве объекта в Карелии. Счетная палата обратила внимание на задержку финансовых расчетов по петрозаводскому перинатальному центру.

"Последний из 15 объектов был введен в эксплуатацию 10 сентября 2018 года в Республике Карелия. Вместе с тем расчеты между сторонами по состоянию на 18 января 2019 года не завершены", – подчеркнул аудитор.

Перинатальный центр в Петрозаводске был открыт в 2018 году. Объект строили с 2014 года, сдвигая сроки запуска. Изначально работу медучреждения предполагалось запустить в 2016 году. На выполнение всех работ на объекте было выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика.

Программа развития перинатальных центров предусматривает строительство 32 объектов в 30 субъектах России. За строительство 17 отвечали регионы, за строительство 15 – Ростех.