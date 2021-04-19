Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина в Карелии обиделся на собутыльницу и поджег дом, где она спала
19.04.2021 18:40
Автомобиль сбил подростка на самокате на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 5
19.04.2021 17:41
Гособвинение требует посадить экс-министра строительства Карелии Матвийца на 7 лет (ВИДЕО) 4
Сегодня 06:30
Первый лесной пожар вспыхнул в Карелии из-за весеннего пала травы
19.04.2021 16:59
Пожар на складе с опилками тушили в Петрозаводске 40 человек (ФОТО) 4
Сегодня 10:34
В Карелии ликвидируют закрытый военный объект с радиационным загрязнением 4
Сегодня 11:54
Жители района Карелии, где выявлена вспышка коронавируса, нарушают режим карантина 6
Сегодня 11:30

Подрядчики в Карелии забыли достроить три моста (ФОТО)

Новости. Общество
15:45, 20 Апреля 2021
фото: © читатель "Столицы на Онего"
Загрузка...

На дороге в Карелии стоят недостроенными три моста, подрядчик должен был сдать их еще в июле 2020 года, но работы не завершил.

В редакцию "Столицы на Онего" жительница Карелии прислала фото, на которых запечатлела недостроенные мосты на дороге "Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск".

"Глобальный ремонт трех мостов, судя по паспорту, начался еще в 2019 году, - написала девушка. - В паспортах этих дорог указаны сроки окончания работ, когда мы должны  ездить по новым мостам, но, увы, это не так".

Как следует из информации на баннерах, установленных на местах строительства мостов, все три мостовые переправы должны были сдать 30.07.2020 года.

Мост через реку Тересеркоски на дороге "Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск" 105 км+250 строила компания "ДорМсотСтрой" – и не достроила.

Мост через реку Журавлева на дороге "Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск" 127 км+470 строила компания "ПроектКомСтрой" – и не достроила.

И третий мост на этой же дороге, но через реку Семча строила опять компания "ПроектКомСтрой". Все начатые работы не завершены.

Редакция попыталась узнать причины незавершенного строительства, позвонив по телефону, указанному в паспорте объекта. Ответивший на звонок главный инженер подрядной организации "ПроектКомСтрой" Г.Черненко сообщил, что уже давно уволился и понятия не имеет, почему объект оказался недостроенным.

Жительница Карелии запечатлела на фото, в каком состоянии остались недостроенные переправы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-20 16:12:15
Всё как обычно, денежки "освоили", а про мосты не то что забыли, их и не собирались строить. Такое вот повсеместное головотяпство за которое никто не отвечает, потому как нет должного контроля как со стороны надзорных органов, так и со стороны федеральных органов власти за действиями региональной власти. Вот местные "царьки" страх то и потеряли.
театральный критик
2021-04-20 15:54:12
Потому что работать некому - все блогеры и урбанисты. И эта с фоточками тоже.
Сплошная линия
2021-04-20 15:53:27
Ничего страшного, завтра достроят!?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»