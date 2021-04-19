Подрядчики в Карелии забыли достроить три моста (ФОТО)

На дороге в Карелии стоят недостроенными три моста, подрядчик должен был сдать их еще в июле 2020 года, но работы не завершил.

В редакцию "Столицы на Онего" жительница Карелии прислала фото, на которых запечатлела недостроенные мосты на дороге "Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск".

"Глобальный ремонт трех мостов, судя по паспорту, начался еще в 2019 году, - написала девушка. - В паспортах этих дорог указаны сроки окончания работ, когда мы должны ездить по новым мостам, но, увы, это не так".

Как следует из информации на баннерах, установленных на местах строительства мостов, все три мостовые переправы должны были сдать 30.07.2020 года.

Мост через реку Тересеркоски на дороге "Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск" 105 км+250 строила компания "ДорМсотСтрой" – и не достроила.

Мост через реку Журавлева на дороге "Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск" 127 км+470 строила компания "ПроектКомСтрой" – и не достроила.

И третий мост на этой же дороге, но через реку Семча строила опять компания "ПроектКомСтрой". Все начатые работы не завершены.

Редакция попыталась узнать причины незавершенного строительства, позвонив по телефону, указанному в паспорте объекта. Ответивший на звонок главный инженер подрядной организации "ПроектКомСтрой" Г.Черненко сообщил, что уже давно уволился и понятия не имеет, почему объект оказался недостроенным.

Жительница Карелии запечатлела на фото, в каком состоянии остались недостроенные переправы.