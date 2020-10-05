Подрядчиков, благоустраивающих лестничные спуски в Петрозаводске, вновь оштрафовали

В столице Карелии подрядные организации сорвали сроки сдачи работ по благоустройству общественных территорий.

В администрации города признают, что благоустройство общественных территорий и пешеходной инфраструктуры в Петрозаводске сегодня идет с нарушением сроков и технологий. Всем подрядчикам были начислены штрафы за несоблюдение графиков производства работ, за технологические ошибки, за непредставление исполнительной документации. Суммы штрафов варьируются от 600 тысяч рублей до миллиона в зависимости от стоимости муниципального контракта, соощили в мэрии города.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на ряде общественных территорий и лестничных спусков. Некачественно выполненные работы не будут приняты и оплачены.

По итогам объезда подрядчикам будут выставлены новые штрафы за несоблюдение технологии работ. Кроме того, после завершения благоустройства всем строительным организациям будут предъявлены пени за просрочку. Наибольшее количество претензий вызывают объекты, благоустраиваемые компаниями ООО "СМС", ООО "Свой дом", ООО "Онего-Строй" и ООО "ЕвроМодуль".

Напомним, власти Петрозаводска не принимают у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки.