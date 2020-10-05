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Подрядчиков, благоустраивающих лестничные спуски в Петрозаводске, вновь оштрафовали

Новости. Общество
11:19, 06 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В столице Карелии подрядные организации сорвали сроки сдачи работ по благоустройству общественных территорий.

В администрации города признают, что благоустройство общественных территорий и пешеходной инфраструктуры в Петрозаводске сегодня идет с нарушением сроков и технологий. Всем подрядчикам были начислены штрафы за несоблюдение графиков производства работ, за технологические ошибки, за непредставление исполнительной документации. Суммы штрафов варьируются от 600 тысяч рублей до миллиона в зависимости от стоимости муниципального контракта, соощили в мэрии города.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на ряде общественных территорий и лестничных спусков. Некачественно выполненные работы не будут приняты и оплачены.

По итогам объезда подрядчикам будут выставлены новые штрафы за несоблюдение технологии работ. Кроме того, после завершения благоустройства всем строительным организациям будут предъявлены пени за просрочку. Наибольшее количество претензий вызывают объекты, благоустраиваемые компаниями ООО "СМС", ООО "Свой дом", ООО "Онего-Строй" и ООО "ЕвроМодуль".

Напомним, власти Петрозаводска не принимают у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-06 14:38:35
Не видите очевидного. Кадров нет, мастеров нет. Они уничтожены как класс. Работать некому. Приходится набирать "смуглых братьев". Вот и результат. Это системный кризис в стране.
zanoza
2020-10-06 13:26:26
Мэрия как бы и не при чём? Всем же известно откуда начинает гнить рыба ( с головы), вот оттуда и наказывать надо причём не штрафами в 20 тысяч, а в плоть до увольнения.
Joker
2020-10-06 13:04:59
Карельский частный бизнес во всей красе.. !!! Пора создавать Доску позора : новое - это хорошо забытое старое.. ))
однозначно-неравнодушный-кир-мизантроп-леопольд
2020-10-06 13:14:27
Joker, Зачем вам доска ??? На Ленина19 и Ленина 2 зайдите и там всех увидите )))
Mike
2020-10-06 12:18:53
А кто заключил контракты с такими подрядчиками? Не мэрия? Всех оштрафовать и лишить зарплаты и премий до конца года или лучше пожизненно, как вредителей!
zanoza
2020-10-06 13:24:27
Mike, да гнать всех мэрских в шею с их карманными подрядчиками!
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