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Власти Петрозаводска не принимают у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки

Новости. Общество
07:15, 06 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте "Живой Петрозавод
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В администрации столицы Карелии прокомментировали ситуацию с жалобами горожан на качество ремонта дорог и тротуаров.

Напомним, в минувший понедельник, 5 октября, после дождя затопило отремонтированные тротуары в центре города. На улице Свердлова дорожки превратились в реки и стали недоступны для пешеходов.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в данный момент работы не приняты ни по одному из отремонтированных объектов: ни по дорогам, ни по тротуарам. Ранее до подрядчика, ООО "Кондопожское ДРСУ", были доведены все замечания, в том числе, связанные со скоплением воды, как на проезжих частях, так и на тротуарах.

- Работы в конечном итоге будут приняты и оплачены только в том случае, если специалисты администрации и представители строительного надзора будут убеждены в их качественном выполнении, – сказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев. – О проблемах известно. Все замечания доведены до подрядной организации.

По информации мэрии, к ООО "Кондопожское ДРСУ" уже применены штрафные санкции. За нарушение условий контракта с подрядчика взыскали полмиллиона рублей.

- Помимо этого, выставлен штраф на 1,8 млн рублей за нарушение технологии, необеспечение безопасности дорожного движения, несвоевременную уборку на месте проведения работ и прочие замечания, – отметил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

В администрации уверяют, что контроль всех этапов производства осуществляется в ежедневном режиме. 

Ранее жители деревень в Карелии остались без дорог из-за строительства газопровода.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-10-06 09:54:28
"Ежедневный контроль..." Работы шли месяцами, про ограждения и дренаж вспомнили сейчас.
кир
2020-10-06 09:40:17
Наивно полагаете, что "вот приедет барин, барин всё рассудит". Не будет такого. Даже "цветная революция" не поможет. Сами в автономии надуманной пребываете, а дело делать не умеете. Клянчите деньги из Москвы, так как не зарабатываете на своё содержание. Придумываете юбилеи, памятные даты. Получаете после нытья сотни миллионов рублей, а освоить их не можете. Кадров нет и планировать в цифровом веке на компьютерах вы не умеете. Хотя есть университет, а кадров нет. Преподают там как в середине прошлого века. Вывод простой и неутешительный. Автономию ликвидировать и передать Олонецкие земли в управление богатому и экономически сильному региону.
Off
2020-10-06 10:05:50
кир, оккупант , за что ты так не любишь Россию? ..Предатель !
Off
2020-10-06 09:31:23
Хде новокиры ? Хде критикан однозначно? Хде ткачевы и прочая шелупонь . Почему не на мостике ? Кто здесь власть ?
однозначно-неравнодушный-кир-мизантроп-леопольд
2020-10-06 09:42:00
Off, может уже в Матросах на излечении , там их власть ?????
goo
2020-10-06 09:12:00
Сколько можно терпеть непрофессионалов из мэрии? Мирошник давно пора в отставку.
Grek
2020-10-06 09:19:01
goo, согласен , но и про республиканских чинушек забывать нельзя , следом надо их отправлять .
Влад
2020-10-06 08:55:17
Еженедельный контроль говорите был, значит очередные "профессионалы" контролировали и довели до маразма,это было сразу видно, что не так делают и воде нЕкуда уходить, но дуракам, извините, доверять контроль не надо было....
Также как и покраска ,для показухи , фасадов домов, люди окна в квартирах отмыть не могут, всё за.рали "работнички" из дружественных Республик....
Njkdez
2020-10-06 08:53:14
местная прокуратура закрывает глаза на подвиги с тротуарами подружки геши кремня. Когда Ревизор Московский зайдет на Мурманку, далее на Титова кто бледный будет за лужи на тротуаре?
Njkdez
2020-10-06 08:50:45
мирошник полагает шо общественность с мокрыми ногами и испорченной обувью будет быть тихо. В прошлом году прокуратура прикрыла мирошник? Мэрия недавно, тогда вещали Аркадию Мамонтову за похабные тротуары мы еще не заплатили. мирошник хватит врать! Не способна ничего должным образом организовать уйди в отставку. Ревизор когда из Москвы приедет поздно будет, поедешь в одном ваганчике в след за корешем с погонялом геша кремень.
Гость
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