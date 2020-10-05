Власти Петрозаводска не принимают у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки

В администрации столицы Карелии прокомментировали ситуацию с жалобами горожан на качество ремонта дорог и тротуаров.

Напомним, в минувший понедельник, 5 октября, после дождя затопило отремонтированные тротуары в центре города. На улице Свердлова дорожки превратились в реки и стали недоступны для пешеходов.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в данный момент работы не приняты ни по одному из отремонтированных объектов: ни по дорогам, ни по тротуарам. Ранее до подрядчика, ООО "Кондопожское ДРСУ", были доведены все замечания, в том числе, связанные со скоплением воды, как на проезжих частях, так и на тротуарах.

- Работы в конечном итоге будут приняты и оплачены только в том случае, если специалисты администрации и представители строительного надзора будут убеждены в их качественном выполнении, – сказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев. – О проблемах известно. Все замечания доведены до подрядной организации.

По информации мэрии, к ООО "Кондопожское ДРСУ" уже применены штрафные санкции. За нарушение условий контракта с подрядчика взыскали полмиллиона рублей.

- Помимо этого, выставлен штраф на 1,8 млн рублей за нарушение технологии, необеспечение безопасности дорожного движения, несвоевременную уборку на месте проведения работ и прочие замечания, – отметил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

В администрации уверяют, что контроль всех этапов производства осуществляется в ежедневном режиме.

Ранее жители деревень в Карелии остались без дорог из-за строительства газопровода.