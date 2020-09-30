Жители деревень в Карелии остались без дорог из-за строительства газопровода

Депутаты Олонецкого района обратились в Минтранс Карелии с просьбой выделить средства на ремонт дорог, которые были разрушены из-за прокладки газопровода.

Глава Коткозарского сельского поселения, депутат Совета района Надежда Рубец направила депутатский запрос в республиканское министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи, пишет на своей странице в "ВКонтакте" руководитель аппарата Совета Олонецкого района Елена Чогина. Строительство распределительных газопроводов в Видлице, Коткозере, Мегреге и других населенных пунктах сказалось на состоянии дорожного покрытия муниципальных автодорог (полосы отвода, дренажные канавы, ямы и др.)

Для восстановления дорог требуются значительные средства. В бюджетах поселений таких средств нет. Депутаты поддержали депутатский запрос с просьбой рассмотреть вопрос о выделении субсидий из дорожного фонда республики для приведения дорог в нормативное состояние, отмечается в сообщении.

"Сложившаяся на сегодняшний день ситуация вызывает недовольство граждан, проживающих на территории поселений, а также негативное отношение к реализации строительства газораспределительных объектов", - пишет руководитель аппарата Совета Олонецкого района.

Ранее сообщалось, "Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии.