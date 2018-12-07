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Новости. Общество
14:29, 07 Декабря 2018
фото: Профиль в VK.COM

Подростка, подозреваемого в поджоге церкви в Карелии, отправят домой после экспертизы

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Подростка из Петрозаводска, которого подозревают в поджоге Успенской церкви в Карелии, после экспертизы отправят домой.

Как рассказал заместитель начальника следственного управления СК РФ по Карелии Владимир Игнатенков, подросток по-прежнему остается в статусе подозреваемого.

Сейчас он находится на психолого-психиатрической экспертизе за пределами Карелии, однако после ее завершения он отправится домой, рассказал представитель ведомства.

апомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел поджог Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. Подозреваемым является 15-летний школьник из Петрозаводска.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-12-07 16:09:31
В школе учился, в озере купался, музыку слушал, друзья и родственники знали о всех его увлечениях... Почему теперь он вдруг должен оказаться ненормальным среди нормальных и добропорядочных?
эдуард3
2018-12-07 15:48:54
Столько времени прошло, а кто поджог до сих пор не знают, лишь только спустя полгода - одни подозрения.
Если он будет признан виновным и его отпустят домой, то это не станет ли отличными отличными примером, жгите, что хотите, ответственности не будет?!
Если не найдут способа виновного сурово наказать, чтобы другим неповадно было , то получается, что любой деревянный памятник
в Карелии может постичь такая же плачевная участь, раз виновного несовершеннолетнего всегда только пожурят и отпустят домой ....
Гость
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