Подростка, подозреваемого в поджоге церкви в Карелии, отправят домой после экспертизы

Подростка из Петрозаводска, которого подозревают в поджоге Успенской церкви в Карелии, после экспертизы отправят домой.

Как рассказал заместитель начальника следственного управления СК РФ по Карелии Владимир Игнатенков, подросток по-прежнему остается в статусе подозреваемого.

Сейчас он находится на психолого-психиатрической экспертизе за пределами Карелии, однако после ее завершения он отправится домой, рассказал представитель ведомства.

апомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел поджог Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. Подозреваемым является 15-летний школьник из Петрозаводска.