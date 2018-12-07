14:29, 07 Декабря 2018
Подростка, подозреваемого в поджоге церкви в Карелии, отправят домой после экспертизы
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Подростка из Петрозаводска, которого подозревают в поджоге Успенской церкви в Карелии, после экспертизы отправят домой.
Как рассказал заместитель начальника следственного управления СК РФ по Карелии Владимир Игнатенков, подросток по-прежнему остается в статусе подозреваемого.
Сейчас он находится на психолого-психиатрической экспертизе за пределами Карелии, однако после ее завершения он отправится домой, рассказал представитель ведомства.
апомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел поджог Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. Подозреваемым является 15-летний школьник из Петрозаводска.
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