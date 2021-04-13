Подростка с другом задержали в магазине Петрозаводска за мат и непослушание

Росгвардейцы задержали мелких хулиганов в одном из гипермаркетов, сообщили в ведомстве.

Вечером 12 апреля сработала тревожная сигнализация одного из гипермаркетов Петрозаводска. За мелкое хулиганство сотрудниками Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержаны двое юношей, один из которых несовершеннолетний.

Общественный порядок они нарушали тем, что не реагировали на замечания и использовали нецензурную лексику. Задержанные переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.