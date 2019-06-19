Подростка в Карелии осудили за размещение порнографии в соцсети

Несовершеннолетний житель поселка Поросозеро разместил в Сети запрещенные материалы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Несовершеннолетний житель п. Поросозеро Суоярвского района осенью 2018 года в соцсети "ВКонтакте" в одной из групп разместил порнографические материалы, которые стали возможны для просмотра пользователям сети.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью.

Суд назначил подростку наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.