Подростки бегали ночью по крышам машин в Петрозаводске

В столице Карелии владельцы поврежденных автомобилей ищут компанию подростков, развлекавшуюся в ночь с субботы на воскресенье на улице Мичуринская.

Инцидент произошел сегодня ночью в 1.36 возле дома № 48 по улице Мичуринская. Четыре подростка (три парня и одна девушка) бегали по машинам и повредили их. Компания двигалась со стороны улицы Черняховского по дороге, прошла за домом №48 по Мичуринской и убежала вверх по Ватутина, пишут в паблике "ДТП ПТЗ".

Авторы сообщения просят откликнуться тех, кто видел любителей ночных прогулок.

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