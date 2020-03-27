890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматели VS коронавирус: как меняется бизнес для людей во время кризиса
27.03.2020 13:10
Спасатели предупреждают о мощном порывистом ветре в Карелии
28.03.2020 17:27
Первого пациента с коронавирусом вылечили в соседнем с Карелией регионе
Новое
Сегодня 14:59
Власти соседнего с Карелией региона ограничили въезд в два города из-за коронавируса 1
Сегодня 11:22
Улицы Петрозаводска опустели после ужесточения мер по коронавирусу (ФОТО) 5
Сегодня 09:09

Подростки бегали ночью по крышам машин в Петрозаводске

Новости. Происшествия
14:41, 29 Марта 2020
фото: ДТП ПТЗ
Загрузка...

В столице Карелии владельцы поврежденных автомобилей ищут компанию подростков, развлекавшуюся в ночь с субботы на воскресенье на улице Мичуринская.

Инцидент произошел сегодня ночью в 1.36 возле дома № 48 по улице Мичуринская. Четыре подростка (три парня и одна девушка) бегали по машинам и повредили их. Компания двигалась со стороны улицы Черняховского по дороге, прошла за домом №48 по Мичуринской и убежала вверх по Ватутина, пишут в паблике "ДТП ПТЗ".

Авторы сообщения просят откликнуться тех, кто видел любителей ночных прогулок.

Ранее вандалы выломали ограждение у памятника в парке Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
25.03.2020, 18:28
Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии (СРОЧНО)
28.03.2020, 15:30
"Мы найдем управу на хитрых дельцов"
24.03.2020, 12:32
Врач Александр Гаврилов: Эпидемия в Карелии пойдет по карельскому сценарию
23.03.2020, 06:40
Серьезное ЧП произошло на Белопорожской ГЭС - прорвало дамбу (ФОТО, ВИДЕО)
22.03.2020, 09:03
Стало известно состояние жительницы Карелии с условно положительным анализом на коронавирус

Аналитика

26.03.2020 14:14
Обществоведение
"Памятники не должны ни сноситься, ни переноситься!"
В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.
Обращение Владимира Путина к гражданам России 1
25.03.2020 17:49
Как купить квартиру, не выходя из дома
25.03.2020 11:22
"У нас будет исключительно карельский сценарий развития эпидемии" 3
24.03.2020 12:25
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы 6
23.03.2020 22:29
Вся аналитика

Медиа

"Политика.Реут": Меры поддержки экономики, антикризисный план правительства
25.03.2020 14:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»