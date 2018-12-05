Подростки из Карелии могут сесть в колонию на семь лет за угон авто

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Закончилось расследование уголовного дела в отношении 17-летнего и 15-летнего подростков, обвиняемых в краже авто, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в ночь на 19 августа обвиняемые, находясь Пудоже, пришли к одному из жилых домов, где была припаркована автомашина "ВАЗ-21074". Затем, они проникли в автомашину, завели ее и сначала катались по городу, а затем бросили транспортное средство.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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