Подростки из Карелии могут сесть в колонию на семь лет за угон авто

Закончилось расследование уголовного дела в отношении 17-летнего и 15-летнего подростков, обвиняемых в краже авто, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 19 августа обвиняемые, находясь Пудоже, пришли к одному из жилых домов, где была припаркована автомашина "ВАЗ-21074". Затем, они проникли в автомашину, завели ее и сначала катались по городу, а затем бросили транспортное средство.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.