Подростки опрокинули мотоцикл в Петрозаводске (ВИДЕО)

Житель Петрозаводска разыскивает неизвестных, которые опрокинули припаркованный мотоцикл.

Как пишет в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" местный житель Алексей Купряхин, 15 ноября в 22.41двое неизвестных преднамеренно опрокинули мотоцикл, припаркованный у дома №14 по ул. Сортавальской.

"Такие трусливые типы частенько любят хвастаться своей "отвагой", поэтому, вероятно, кто-то уже мог о них слышать. Прошу связаться со мной тех, кто может и хочет помочь в восстановлении справедливости. За достоверную информацию гарантируется вознаграждение", - написал он.

Инцидент смотрите на 04.44.

Ранее неизвестные подожгли дом в Петрозаводске.