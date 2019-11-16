Подростки опрокинули мотоцикл в Петрозаводске (ВИДЕО)

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Житель Петрозаводска разыскивает неизвестных, которые опрокинули припаркованный мотоцикл.
Как пишет в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" местный житель Алексей Купряхин, 15 ноября в 22.41двое неизвестных преднамеренно опрокинули мотоцикл, припаркованный у дома №14 по ул. Сортавальской.
"Такие трусливые типы частенько любят хвастаться своей "отвагой", поэтому, вероятно, кто-то уже мог о них слышать. Прошу связаться со мной тех, кто может и хочет помочь в восстановлении справедливости. За достоверную информацию гарантируется вознаграждение", - написал он.
Инцидент смотрите на 04.44.
Ранее неизвестные подожгли дом в Петрозаводске.
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