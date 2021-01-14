Подростки-паркурщики облюбовали детский сад в городе горняков Карелии

В Костомукше подростки в течение нескольких дней выламывали замки, чтобы попасть на территорию детского сада.

На комиссии по делам несовершеннолетних в администрации Костомукшского городского округа рассмотрели три материала по факту порчи чужого имущества. На протяжение трех дней подростки пробирались на территорию детского сада "Кораблик" для занятий паркуром, взламывая навесной замок на воротах, пишут "Новости Костомукши".

Большинство материалов на комиссии составлено по факту мелких краж из магазинов – спиртных и энергетических напитков. Деньги тоже стали основной добычей несовершеннолетних.