Подростки прыгают по автомобилям, припаркованным во дворе на Кукковке (ВИДЕО)

Жители Петрозаводска предупреждают водителей о странных играх подростков, прыгающих по капотам автомобилей.

В паблике "ДТП ПТЗ" разместили видео, как в минувшую субботу дети развлкались в одном из дворов микрорайона Кукковка. Подросток подошел к припаркованному автомобилю, залез на капот и стал прыгать. Его друг с велосипедом стоял рядом и наблюдал за этими играми.

Ранее бдительные жители Древлянки настоятельно советовали не ставить машины рядом с домом №13 на улице Сыктывкарской. Там дети прыгали по крышам автомобилей.