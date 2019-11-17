Подростки прыгают по автомобилям, припаркованным во дворе на Кукковке (ВИДЕО)

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Жители Петрозаводска предупреждают водителей о странных играх подростков, прыгающих по капотам автомобилей.
В паблике "ДТП ПТЗ" разместили видео, как в минувшую субботу дети развлкались в одном из дворов микрорайона Кукковка. Подросток подошел к припаркованному автомобилю, залез на капот и стал прыгать. Его друг с велосипедом стоял рядом и наблюдал за этими играми.
Ранее бдительные жители Древлянки настоятельно советовали не ставить машины рядом с домом №13 на улице Сыктывкарской. Там дети прыгали по крышам автомобилей.
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