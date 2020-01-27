Подростки в Петрозаводске купили колбасу на краденые деньги

В полицию обратилась 35-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанка рассказала, что, вернувшись из магазина, стала получать на телефон сообщения об оплате покупок в близлежащих торговых точках. Ущерб превысил 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что женщина обронила банковскую карту по пути к дому. С помощью записей видеокамер наблюдения полицейские выяснили, кто именно оплачивал покупки.



Подростки рассказали, что, когда нашли карту, не подумали о том, что совершают преступление. В магазинах они купили конфеты и колбасы.

Версия, рассказанная подозреваемыми, вызывает сомнения у сотрудников полиции. Есть основания полагать, что похищенное было продано на улице случайным прохожим.



Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подростки поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что ребенку в Карелии грозит до шести лет колонии за кражу.