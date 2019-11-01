Подростку грозит 6 лет колонии за кражу денег у жительницы Карелии

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Несовершеннолетний житель Беломорского района украл у пенсионерки 11 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в июле 2019 года 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием дома пожилой жительницы села, расположенного в Беломорском районе, незаконно проникал в ее дом и похищал деньги. Ущерб составил 11 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Напомним, в Лоухском районе подросток украл мопед и разобрал его по частям.
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