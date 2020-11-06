Подростку, обокравшему дом в деревне на севере Карелии, грозит до 6 лет колонии

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Следственные органы Беломорского района возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в краже имущества из жилого дома в селе Нюхча.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемый проник в дом местного жителя и похитил имущество на сумму более 4,6 тысяч рублей. Впоследствии похищенное было обнаружено и возвращено владельцу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.