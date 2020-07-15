Подростку в Карелии грозит 6 лет лишения свободы за квартирную кражу

В Беломорском районе перед судом предстанет несовершеннолетний, обвиняемый в краже, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте 17-летний подросток в селе Нюхча Беломорского района, совершил кражу чужого имущества, проникнув в квартиру, где похитил аудиоколонку, причинив потерпевшей имущественный вред. С места происшествия обвиняемый скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.