Подростку в Карелии грозит до шести лет колонии за попытку украсть бидон бензина

Следственные органы Беломорского района Карелии возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка, попытавшегося украсть бидон с бензином.

Об этом сообщили в пресс-службе карельского управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 27 декабря 2021 года подозреваемый зашел во двор жилого дома в селе Нюхча и заметил, что входная дверь оставлена незапертой. Он проник в жилой дом и попытался украсть бидон с бензином, но его поймал хозяин дома.

Следствие квалифицировало это преступление по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище). Максимальное наказание за такое преступление – до шести лет лишения свободы.