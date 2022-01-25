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Подростку в Карелии грозит до шести лет колонии за попытку украсть бидон бензина

Новости. Криминал
08:05, 26 Января 2022
фото: © СУСК РФ по РК

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Следственные органы Беломорского района Карелии возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка, попытавшегося украсть бидон с бензином.

Об этом сообщили в пресс-службе карельского управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 27 декабря 2021 года подозреваемый зашел во двор жилого дома в селе Нюхча и заметил, что входная дверь оставлена незапертой. Он проник в жилой дом и попытался украсть бидон с бензином, но его поймал хозяин дома.

Следствие квалифицировало это преступление по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище). Максимальное наказание за такое преступление – до шести лет лишения свободы.

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