Подростку в Карелии грозит срок за кражу продуктов

Перед судом предстанет 16-летний подросток за совершение грабежа в Беломорске, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре 2019 года подросток пришел в один из магазинов и украл продукты. Сотрудник магазина преградила ему путь, но тот оттолкнул женщину и убежал,

Обвинительное заключение будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее подросток в Карелии разукомплектовал автомобиль.