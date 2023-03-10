Подросток без прав сбил 57-летнюю женщину в поселке Карелии

Семнадцатилетний подросток устроил ДТП с пострадавшей в поселке Эссойла Пряжинского района.

В минувшее воскресенье, 12 марта, в 16:30 на улице Новая, вблизи дома № 8, в поселке Эссойла произошло ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии. По предворительной информации, 17-летний водитель без прав на автомобиле Chevrolet Niva допустил наезд на пешехода.

Пострадавшая — 57-летняя женщина — госпитализирована.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, мужчина разбился на снегоходе в поселке Карелии.