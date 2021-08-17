Подросток докатался на мотобайке по райцентру Карелии до штрафа

В Пудоже автоинспекторам попался 16-летний мотоциклист, который ездил по городу без прав.

По сообщению ГИБДД Карелии, 17 августа в 19.29 на улице Строителей в Пудоже отстранили от управления 16-летнего водителя мотобайка, не имеющего водительских прав.

Подросток привлечен к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям провести со своими детьми разъяснительную беседу по соблюдению правил дорожного движения.

Ранее мотоциклист без прав попал в ДТП на сельской дороге в Карелии.