Подросток-гурман украл форель из магазина в Петрозаводске

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Подросток вынес из магазина 13 упаковок форели, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска о краже заявил продавец сетевого магазина. При просмотре видеокамер и перечете товара сотрудники магазина предположили, что юный посетитель вынес 13 упаковок слабосоленой форели.
Сотрудники полиции установили несовершеннолетнего судимого подозреваемого. По версии полицейских, молодой человек, чтобы спрятать товар, прошел в зону, которая не попадает в угол обзора видеокамер. Похищенное сбыл прохожим на улице. Деньги он потратил на личные нужды.
Ущерб от деяния составил около 3 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
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