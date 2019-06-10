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Новости. Криминал
10:33, 10 Июня 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курсков

Подросток-гурман украл форель из магазина в Петрозаводске

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Подросток вынес из магазина 13 упаковок форели, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска о краже заявил продавец сетевого магазина. При просмотре видеокамер и перечете товара сотрудники магазина предположили, что юный посетитель вынес 13 упаковок слабосоленой форели.

Сотрудники полиции установили несовершеннолетнего судимого подозреваемого. По версии полицейских, молодой человек, чтобы спрятать товар, прошел в зону, которая не попадает в угол обзора видеокамер. Похищенное сбыл прохожим на улице. Деньги он потратил на личные нужды. 

Ущерб от деяния составил около 3 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-06-10 13:10:08
Был бы гурманом, рыбу бы ловить научился.
кир
2019-06-10 12:12:19
Наши люди готовы краденое скупать. Лишь бы дешевле.
Гость
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