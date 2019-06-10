Подросток-гурман украл форель из магазина в Петрозаводске

Подросток вынес из магазина 13 упаковок форели, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска о краже заявил продавец сетевого магазина. При просмотре видеокамер и перечете товара сотрудники магазина предположили, что юный посетитель вынес 13 упаковок слабосоленой форели.

Сотрудники полиции установили несовершеннолетнего судимого подозреваемого. По версии полицейских, молодой человек, чтобы спрятать товар, прошел в зону, которая не попадает в угол обзора видеокамер. Похищенное сбыл прохожим на улице. Деньги он потратил на личные нужды.

Ущерб от деяния составил около 3 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.