Подросток из деревни Карелии купил долгожданный телефон и стал фигурантом уголовного дела

В Беломорске подросток завершил чужую операцию в банкомате и стал обладателем 30 тысяч, которые подвели его под статью, сообщили в МВД Карелии.

В середине февраля юный житель одного из поселков приехал в райцентр, чтобы купить новый телефон. По дороге он зашел в отделение банка, подошел к терминалу и увидел на экране информационное сообщение: предлагалось либо завершить, либо отменить операцию. Выбор пал на второй вариант, тут же открылся купюроприемник, в котором находилось более 30 тысяч рублей. Молодой человек забрал деньги и поспешно вышел – в тот же день он потратил все средства на долгожданную покупку.

Через некоторое время подростка разыскали сотрудники полиции. Наличные принадлежали 50-летней беломорчанке.

Обратившись в правоохранительные органы, женщина рассказала, что собиралась внести деньги на свой банковский счет, однако терминал настойчиво не принимал последнюю купюру. Тщательно ее расправив, она совладала с техникой и ушла, посчитав операцию завершенной. При этом на табло устройства даже не посмотрела. Спустя время заявительница обнаружила, что деньги на счет не поступили, и стала выяснять, куда они делись. В первую очередь, обратилась в банк, но там ей помочь не смогли.

В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".