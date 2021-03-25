Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Россияне описали квартиру мечты
25.03.2021 20:40
Новая детская площадка в Петрозаводске превратилась в аквапарк (ФОТО) 11
25.03.2021 15:34
Главврач ковид-центра Карелии рассказал о единственном способе предотвратить тяжелые формы COVID-19 1
Сегодня 07:25
Парфенчиков присвоил почетные звания любимым артистам театров Карелии 10
25.03.2021 18:20
Житель Карелии пойдет под суд за то, что не отдал находку владельцу
25.03.2021 18:00
Генпрокуратура описала среднестатистического преступника 2
25.03.2021 21:05
В Петрозаводске разыскивается хозяин собаки-поводыря (СРОЧНО) 6
25.03.2021 13:05
В России в ближайшее время могут серьезно подорожать книги 9
25.03.2021 19:40

Подросток из деревни Карелии купил долгожданный телефон и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
11:44, 26 Марта 2021
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

В Беломорске подросток завершил чужую операцию в банкомате и стал обладателем 30 тысяч, которые подвели его под статью, сообщили в МВД Карелии.

В середине февраля юный житель одного из поселков приехал в райцентр, чтобы купить новый телефон. По дороге он зашел в отделение банка, подошел к терминалу и увидел на экране информационное сообщение: предлагалось либо завершить, либо отменить операцию. Выбор пал на второй вариант, тут же открылся купюроприемник, в котором находилось более 30 тысяч рублей. Молодой человек забрал деньги и поспешно вышел – в тот же день он потратил все средства на долгожданную покупку.

Через некоторое время подростка разыскали сотрудники полиции. Наличные принадлежали 50-летней беломорчанке.

Обратившись в правоохранительные органы, женщина рассказала, что собиралась внести деньги на свой банковский счет, однако терминал настойчиво не принимал последнюю купюру. Тщательно ее расправив, она совладала с техникой и ушла, посчитав операцию завершенной. При этом на табло устройства даже не посмотрела. Спустя время заявительница обнаружила, что деньги на счет не поступили, и стала выяснять, куда они делись. В первую очередь, обратилась в банк, но там ей помочь не смогли.

В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-26 11:57:09
Много вековая тяга жить на халяву. Сказки на это заточены. 1917 год показал наших людей во всей прелести.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

Сегодня 11:23
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 1
Сегодня 11:20
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 15
25.03.2021 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

25.03.2021 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 6
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»