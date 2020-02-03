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Подросток из Карелии попался на экстремизме

Новости. Общество
13:10, 04 Февраля 2020
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС
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На юношу составили административный материал, сообщили в МВД Карелии.

Четверо жителей Карелии привлечены к административной ответственности за пропаганду нацистской символики в виде свастики, а также за возбуждение ненависти либо вражды.

17-летний житель Костомукши опубликовал в интернете посты с нацисткой символикой. В отношении него составлен административный материал. Родителям юноши предстоит выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Двое жителей Сортавальского района также были оштрафованы за аналогичные правонарушения.

А 54-летний житель Кеми опубликовал посты, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства. Его оштрафовали на  5 тысяч рублей.

Ранее осужденную за экстремизм петрозаводчанку "отлучили" от Интернета.

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