Подросток из Костомукши рассказал, что помогло ему спасти друга

Сережа Пищенко получил медали от МЧС России и от Совета Федерации

Награда «За спасение погибающих на водах» и медаль «За проявленное мужество» — их вручили 13-летнему жителю Костомукши за спасение человека. Благодаря его реакции. Мужеству и милосердию трагедии удалось избежать.

Хотя сам Сергей, вспоминая 25 июля этого года, утверждает, что у него сработал рефлекс. В тот день несколько подростков отдыхали на озере подкова.

— Мы качались на качелях и прыгали в воду. Стас спрыгнул, ударился и потерял сознание, начал тонуть. Я это заметил и прыгнул за ним в воду, — вспоминает Сережа.

Он вытащил друга на берег и вспомнил приемы оказания первой помощи, которые видел когда-то в интернете:

— Пару раз нажал ему на грудь. У него изо рта вылилось немного воды и крови.

Сергей сразу позвонил своей маме. Она — медицинский работник, а кроме того, мальчик знал, что она должна находиться поблизости.

— Недалеко есть заправка, и он знал, что я должна быть там, — вспоминает мама Сергея Татьяна Пуршель. — Когда я приехала на место происшествия, взрослые люди уже помогли вынести мальчика ближе к дороге. Я увидела мальчика, который ни на что не реагировал, потом он пришел в себя. Я отвезла его в больницу.

На следующий день пострадавшего подростка отправили санитарной авиацией в Петрозаводск. Сейчас с ним все в порядке. Ребята также общаются и дружат.

— Я очень горжусь своим сыном, — говорит Татьяна. — И хотела бы пожелать всем детям ценить свою жизнь, очень внимательно к ней относиться. Она настолько хрупка, что в один миг может случится что-то, что нельзя будет изменить».

Вместе с Сергеем Пищенко в Совете Федерации специальной наградой «За проявленное мужество» наградили 19 детей из 16 регионов. Всего к награде будут представлены более 150 детей из 54 регионов. Их наградят в своих регионах. Истории детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, это гордость нашей республики и всей страны.