Подросток из Москвы пытался ночью вынести бутылку коньяка из магазина в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали несовершеннолетнего москвича, пытавшего уйти из магазина с алкоголем.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, ночью 24 июля сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из сетевых магазинов Петрозаводска. Представители торгового заведения пояснили прибывшим на место происшествия сотрудникам вневедомственной охраны, что неизвестный молодой человек взял со стеллажа бутылку коньяка и попытался покинуть магазин, не оплатив ее. Сумма ущерба составила около 1500 рублей. Росгвардейцы задержали несовершеннолетнего жителя Москвы.

Несколько часов спустя представителям ведомства снова пришлось выезжать в этот же магазин. На этот раз был задержан 47-летний мужчина за попытку выноса алкогольной продукции стоимостью свыше 1000 рублей.

Любители бесплатного спиртного были переданы полиции.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина украл бутылку спиртного из магазина и спрятал на улице до приезда росгвардейцев.