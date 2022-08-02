Подросток на мопеде устроил ДТП на трассе в Карелии

Юный мотоциклист без прав попал в больницу после аварии на трассе Петрозаводск – Суоярви.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, а минувшую пятницу, 5 августа, в 17:10 произошло ДТП на 19 км автодороги Петрозаводск — Суоярви в Прионежском районе. По предварительным данным, 16-летний подросток, управляя мопедом, при выезде с второстепенной дороги не пропустил автомобиль Renault Sandero на главной дороге.

В результате ДТП юный водитель мопеда получил травмы. Он был госпитализированю. Установлено, что право на управление транспортным средством данной категории подросток не имеет.

По данным ГИБДД Карелии, за семь месяцев на дорогах республики произошло 26 ДТП с участием мотоциклистов, в результате которых пострадали 27 человек, в том числе 2 несовершеннолетних участника движения.

Ранее сообщалось, в аварии в центре Петрозаводска пострадал 17-летний мотоциклист.