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Новости. Криминал
16:05, 29 Июля 2019
фото: © РИА Новости. Константин Чалабов

Подросток обокрал автомобиль, припаркованный на окраине Петрозаводска

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В Петрозаводске подозреваемый в краже вынес из автомобиля все, что ему приглянулось, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции Петрозаводска обратился 23-летний житель карельской столицы. Он рассказал, что из его автомобиля было похищено имущество. Первое время он пытался отыскать украденное самостоятельно, но ничего не вышло. Ущерб составил 9,5 тыс рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего подозреваемого. По версии полицейских, юноша гулял в микрорайоне Сулажгора и приметил автомобиль, из которого похитил аккумулятор, планшет, панель от магнитолы, акустическую систему. Чужое имущество он планировал продать через Интернет. Впоследствии добровольно выдал похищенное полицейским.

По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело.

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