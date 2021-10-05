Подросток пострадал в аварии на юге Карелии (ФОТОФАКТ)

Не пристегнутый ремнем безопасности подросток получил травмы при столкновении двух автомобилей в Пудоже, сообщили в ГИБДД Карелии.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в 10.55 утра в городе Пудож 54-летний водитель автомобиля Renault LOGAN на регулируемом перекрестке, совершая левый поворот, допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ.

В результате аварии травмы получил 16-летний пассажир отечественного автомобиля. Подросток находился на переднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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