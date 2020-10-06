890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Одно из крупнейших предприятий Карелии вводит ограничительные меры из-за COVID-19 (СРОЧНО) 1
06.10.2020 21:56
Вице-премьер Карелии не заметил, как переболел коронавирусом 7
Сегодня 13:30
Жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе 33
Сегодня 06:40
Найдено тело рыбака, утонувшего в ламбе в районе Карелии 1
Сегодня 06:55
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 3
Сегодня 11:05

Подросток прыгнул в кишащую крысами воду ради спасения тонущего младенца

Новости. Общество
19:40, 07 Октября 2020
фото: Pascal Rossignol / Reuters
Загрузка...

Юный герой спас младенца, который вместе с коляской упал в воду.

В английском графстве Кент 16-летний подросток прыгнул в кишащий крысами канал ради спасения тонущего младенца. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету The Sun.

В субботу, 3 октября, Джордж Хибберд (George Hibberd) гулял с приятелем вдоль канала Хайт. Там юноша увидел, как коляска с полуторамесячным ребенком скатилась в воду, пока мать пристегивала собаку к поводку.

"За доли секунд коляска оказалась в воде, — вспоминает он. — Мы с другом крикнули матери: "Твой малыш!", и она взмолилась, чтобы мы ей помогли. Коляска с ребенком все еще держалась на плаву".

Хибберд боялся водных каналов из-за мха, водорослей, рыб и крыс. Кроме того, вода была ледяной. Однако юноша преодолел страх, разделся и быстро доплыл до младенца. "Если бы я добрался туда позже, коляска наверняка бы ушла под воду", — объяснил он.

Подросток вынес коляску с ребенком на сушу и предложил матери вызвать им такси до дома. Женщина сказала, что живет неподалеку и отказалась. "Надеюсь, с ребенком все в порядке. К сожалению, мы не знаем о состоянии младенца, и обследовали ли его врачи в больнице", — отметил Хибберд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-07 20:09:14
Найдите примеры и подвиги наших подростков.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

Чтиво

Сегодня 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 3
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»