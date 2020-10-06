Подросток прыгнул в кишащую крысами воду ради спасения тонущего младенца

Юный герой спас младенца, который вместе с коляской упал в воду.

В английском графстве Кент 16-летний подросток прыгнул в кишащий крысами канал ради спасения тонущего младенца. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету The Sun.

В субботу, 3 октября, Джордж Хибберд (George Hibberd) гулял с приятелем вдоль канала Хайт. Там юноша увидел, как коляска с полуторамесячным ребенком скатилась в воду, пока мать пристегивала собаку к поводку.

"За доли секунд коляска оказалась в воде, — вспоминает он. — Мы с другом крикнули матери: "Твой малыш!", и она взмолилась, чтобы мы ей помогли. Коляска с ребенком все еще держалась на плаву".

Хибберд боялся водных каналов из-за мха, водорослей, рыб и крыс. Кроме того, вода была ледяной. Однако юноша преодолел страх, разделся и быстро доплыл до младенца. "Если бы я добрался туда позже, коляска наверняка бы ушла под воду", — объяснил он.

Подросток вынес коляску с ребенком на сушу и предложил матери вызвать им такси до дома. Женщина сказала, что живет неподалеку и отказалась. "Надеюсь, с ребенком все в порядке. К сожалению, мы не знаем о состоянии младенца, и обследовали ли его врачи в больнице", — отметил Хибберд.