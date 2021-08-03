Подросток стащил автозапчасти у 81-летней жительницы Карелии

Полицейские Лоухского района раскрыли кражу из сарая пожилой местной жительницы, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении несовершеннолетнего жителя Лоухского района. По версии полиции, подросток незаконно завладел имуществом, которое принадлежит 81-летней местной жительнице.

Потерпевшая обратилась в полицию в конце июля. Она рассказала, что неизвестные проникли в сарай на её дачном участке и вынесли хранившиеся там запчасти для автомобиля и напольные промышленные весы.

Полицейские установили, что преступление совершил несовершеннолетний сельчанин. Подросток дал признательные показания. Он рассказал, что проходил мимо постройки и через щель в стене увидел чужие вещи, которые, по его мнению, хозяевам были уже не нужны. Тогда молодой человек залез на крышу, проник внутрь, взял запчасти, весы, вынес их на улицу и скрылся. В дальнейшем похищенное он сдал в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги потратил.

Теперь юный воришка рискует лишиться свободы на срок до 5 лет.