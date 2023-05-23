Подросток угорел из-за трагической оплошности отца в квартире на юге Карелии

Житель Карелии ответит перед законом за смерть своего 14-летнего сына, который угорел из-за неисправной печи, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Питкярантского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Кондопоги.



Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Предварительно следствие установило, что кондопожанину по договору социального найма передали квартиру в одном из домов поселка Салми Питкярантского района.



В декабре 2022 года мужчина растопил неисправную печь и, зная, что уголь не успел прогореть, направился спать. В результате в комнате, где ночевал 14-летний сын кондопожанина, скопился угарный газ. Подросток погиб.



Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд, рассказали в прокуратуре Карелии. Мужчине грозит до пяти лет колонии.