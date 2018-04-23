Подросток украл телефон у продавца на Кукковке

На Старой Кукковке несовершеннолетний оставил продавца без гаджета, сообщили в МВД Карелии.

Преступление было совершено днем в минувшую пятницу, 19 апреля. Продавец одного из магазинов, расположенных в районе проспекта Александра Невского, сообщила об исчезновении принадлежащего ей мобильного телефона. Женщина оставила его ненадолго на прилавке без присмотра.

Прибывшими на место полицейскими было установлено, что к хищению возможно причастен подросток, который в то время находился в торговом зале. Наружным нарядам была направлена ориентировка с приметами разыскиваемого. Вскоре автопатрулём патрульно-постовой службы был задержан несовершеннолетний житель микрорайона Старая Кукковка. Он дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.