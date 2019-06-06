Подросток упал с заброшенного здания в Петрозаводске

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В Петрозаводске 12-летний подросток госпитализирован после падения с высоты, сообщили в Следкоме Карелии.
Следком Карелии проводит доследственную проверку по факту падения подростка с высоты.
По версии следствия, 5 июня в Петрозаводске 12-летний ребенок упал с заброшенного здания, где гулял. Потерпевший получил телесные повреждения и находится в лечебном учреждении.
Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.
По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.
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