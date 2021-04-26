Подросток в черном балахоне ушел в гости в Петрозаводске и пропал

Полиция Петрозаводска разыскивает 16-летнего подростка, который пропал 25 апреля.

Сотрудники отдела полиции № 1 в Петрозаводске разыскивают без вести пропавшего 16-летнего Максима Л., местонахождение которого неизвестно с 25 апреля 2021 года, пишет «Доброспас».

Приметы: на вид 15 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые.

Был одет: чёрный балахон с надписью Nike, сверху может быть светлая ветровка, бордовые джинсы, чёрные кеды Nike.

Всех, обладающих информацией о его местонахождении ли видевших его после 25 апреля, просят сообщать значимую информацию по номеру телефона: +7-911-415-25-87, +7(814-2) 739-154.

Как сообщили редакции «Столицы на Онего» знакомые потерявшегося подростка, 25 апреля Максим находился в гостях у друга в районе Октябрьского, недалеко от гипермаркета «Лента». С вечера того же дня перестал отвечать на звонки.